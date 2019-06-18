Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам. В длину кроссовер прибавил 141 миллиметр и теперь достигает 4263 миллиметра, ширина увеличилась с 1778 до 1797 миллиметров, а высота — с 1566 до 1593 миллиметров. Колесная база равна 2638 миллиметрам (+32 миллиметра). Несмотря на изменившиеся габариты, европейский (он же и китайский) Captur по-прежнему уступает российскому аналогу на буку «K», Kaptur, построенному на платформе «Дастера».
О китайской версии известно, что она унаследовала 1,3-литровый мотор от Captur предыдущего поколения. Этот же двигатель устанавливается на кроссовер Renault Arkana, продажи которого недавно стартовали в России. В моторной линейке Captur этот агрегат доступен в двух вариантах форсировки: 133 и 159 лошадиных сил.
Для рынка КНР новинку будут собирать на мощностях совместного производства Dongfeng-Renault. Производство стартует уже в ближайшее время, а премьера модели состоится до конца лета.
Российский Kaptur появился на рынке сравнительно недавно, так что время смены поколения для него пока не настало. Он стоит от 944 тысячи рублей за переднеприводный вариант со 144-сильным мотором объемом 1,4 литра и «механикой». Полноприводная модификация с двухлитровым мотором мощностью 143 лошадиные силы и «автоматом» обходится покупателям в 1 334 990 рублей.