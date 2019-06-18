Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

О китайской версии известно, что она унаследовала 1,3-литровый мотор от Captur предыдущего поколения. Этот же двигатель устанавливается на кроссовер Renault Arkana, продажи которого недавно стартовали в России. В моторной линейке Captur этот агрегат доступен в двух вариантах форсировки: 133 и 159 лошадиных сил.

Для рынка КНР новинку будут собирать на мощностях совместного производства Dongfeng-Renault. Производство стартует уже в ближайшее время, а премьера модели состоится до конца лета.