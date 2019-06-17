Названы все цены на Renault Arkana

Вторая по оснащению модификация называется Drive. Цены на нее начинаются от 1 089 000 рублей и доходят до 1 229 000 рублей. В последнем случае предлагается автомобиль со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, разработанным в сотрудничестве с Daimler, передним приводом и вариатором. Эту комплектацию с полным приводом заказать нельзя.