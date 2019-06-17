Названы все цены на Renault Arkana

За почти миллион рублей покупатель получит «Аркану» в базовой версии Life, оснащенной 114-сильным двигателем 1.6, пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Этот же вариант, но с вариатором будет стоить 1 049 000 рублей.
|Комплектация
|Life
|Drive
|Style
|Edition One
|1.6, 114 л.с., МКП, 4х2
|999 000
|1 089 000
|--
|--
|1.6, 114 л.с., CVT, 4х2
|1 049 000
|1 139 000
|1 229 000
|--
|1.6, 114 л.с., МКП, 4х4
|--
|1 169 000
|1 259 000
|--
|1.3, 150 л.с., CVT, 4x2
|--
|1 229 000
|1 339 000
|1 419 000
|1.3, 150 л.с., CVT, 4x4
|--
|--
|1 419 000
|1 499 000
В состав комплектации Life входят светодиодные фары и LED-фонари, система стабилизации, четыре подушки безопасности, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, борткомпьютер, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, аудиокомплекс с USB-портом, а также 17-дюймовые диски.
Вторая по оснащению модификация называется Drive. Цены на нее начинаются от 1 089 000 рублей и доходят до 1 229 000 рублей. В последнем случае предлагается автомобиль со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, разработанным в сотрудничестве с Daimler, передним приводом и вариатором. Эту комплектацию с полным приводом заказать нельзя.
Версия «Драйв» получит хромированную решетку радиатора, корпуса зеркал заднего вида в цвет кузова, кожаную отделку руля, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, систем дистанционного пуска мотора, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, задний парктроник и круиз-контроль.
Модификация Style – это двухцветные 17-дюймовые диски, хромированные боковые молдинги и противотуманные фары. В оснащение версии входит кожаная отделка рычага коробки передач, атмосферная подсветка салона, мультимедийная система с «Яндекс.Авто», камера заднего вида, климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев руля. Такой автомобиль будет стоить минимум 1 229 000 рублей.
Наконец, топовым вариантом остается Edition One, о котором можно узнать здесь.
В основе Renault Arkana лежит платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. Кузов дополнительно усилен, а руль оснащен новым электроусилителем. Локализация модели — больше 60 процентов.
Машины можно заказать на специальном сайте. Покупатели машины могут заказать в онлайн-шоуруме услугу доставки автомобиля на дом.