Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:48

Названы все цены на Renault Arkana

Кроссовер будет доступен в четырех модификациях

Компания Renault огласила полный прайс-лист и состав комплектаций кроссовера Arkana. Ранее автомобиль был представлен только в топовой версии Edition One, которая стоит от 1 419 000 рублей, теперь же стало известно, что базовый вариант модели обойдется в 999 000 рублей.
Загрузка...

За почти миллион рублей покупатель получит «Аркану» в базовой версии Life, оснащенной 114-сильным двигателем 1.6, пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Этот же вариант, но с вариатором будет стоить 1 049 000 рублей.

КомплектацияLifeDriveStyleEdition One
1.6, 114 л.с., МКП, 4х2999 0001 089 000----
1.6, 114 л.с., CVT, 4х21 049 0001 139 0001 229 000--
1.6, 114 л.с., МКП, 4х4--1 169 0001 259 000--
1.3, 150 л.с., CVT, 4x2--1 229 0001 339 0001 419 000
1.3, 150 л.с., CVT, 4x4----1 419 0001 499 000

В состав комплектации Life входят светодиодные фары и LED-фонари, система стабилизации, четыре подушки безопасности, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, борткомпьютер, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, аудиокомплекс с USB-портом, а также 17-дюймовые диски.

Загрузка...

Вторая по оснащению модификация называется Drive. Цены на нее начинаются от 1 089 000 рублей и доходят до 1 229 000 рублей. В последнем случае предлагается автомобиль со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, разработанным в сотрудничестве с Daimler, передним приводом и вариатором. Эту комплектацию с полным приводом заказать нельзя.

Версия «Драйв» получит хромированную решетку радиатора, корпуса зеркал заднего вида в цвет кузова, кожаную отделку руля, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, систем дистанционного пуска мотора, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, задний парктроник и круиз-контроль.

Модификация Style – это двухцветные 17-дюймовые диски, хромированные боковые молдинги и противотуманные фары. В оснащение версии входит кожаная отделка рычага коробки передач, атмосферная подсветка салона, мультимедийная система с «Яндекс.Авто», камера заднего вида, климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев руля. Такой автомобиль будет стоить минимум 1 229 000 рублей.

Наконец, топовым вариантом остается Edition One, о котором можно узнать здесь.

В основе Renault Arkana лежит платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. Кузов дополнительно усилен, а руль оснащен новым электроусилителем. Локализация модели — больше 60 процентов.

Машины можно заказать на специальном сайте. Покупатели машины могут заказать в онлайн-шоуруме услугу доставки автомобиля на дом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...