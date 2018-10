Euro NCAP уличил производителей в подготовке особых машин для краш-тестов

Организация Euro NCAP и британский исследовательский центр Thatcham Research заявили об обнаружении в тестовых автомобилях подозрительных деталей. Подушки безопасности и крепления ISOFIX с маркировкой «Только для краш-тестов» и «Только для Euro NCAP» (For crash test only или Euro NCAP only) найдены в моделях ряда производителей.