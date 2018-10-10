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15:04

Euro NCAP уличил производителей в подготовке особых машин для краш-тестов

В машинах для краш-тестов находят компоненты с отметками «Euro NCAP only»

Организация Euro NCAP и британский исследовательский центр Thatcham Research заявили об обнаружении в тестовых автомобилях подозрительных деталей. Подушки безопасности и крепления ISOFIX с маркировкой «Только для краш-тестов» и «Только для Euro NCAP» (For crash test only или Euro NCAP only) найдены в моделях ряда производителей.

«Иногда во время тестов мы находим детали с отметками Euro NCAP test, — говорит глава отдела исследований Thatcham Research Мэтью Эйвери. — Чаще всего это подушки безопасности. По правде говоря, выглядят такие маркировки подозрительно». Все случаи обнаружения подобных деталей тщательно расследуются: представители Euro NCAP и Thatcham даже могут посетить завод производителя или поставщика компонентов.

Одна из опрошенных компаний сообщила, что автомобили для краш-тестов собирают отдельно, а маркировки используются отделами безопасности для того, чтобы нужные детали установили именно на конкретную машину. Это необходимо для того, чтобы избежать путаницы и не задерживать производство, так как сроки сильно ограничены.

По словам Эйвери, в 99 процентах случаев существует разумное объяснение таким маркировкам. Однако ни Thatcham, ни Euro NCAP не могут увидеть всех деталей, а следовательно, некоторые вещи могут ускользнуть от внимания. За последние несколько лет количество маркированных компонентов резко сократилось: в год компания сталкивается с одним или двумя случаями. Раньше их было намного больше.

Источник: Auto Еxpress
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