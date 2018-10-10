Euro NCAP уличил производителей в подготовке особых машин для краш-тестов

«Иногда во время тестов мы находим детали с отметками Euro NCAP test, — говорит глава отдела исследований Thatcham Research Мэтью Эйвери. — Чаще всего это подушки безопасности. По правде говоря, выглядят такие маркировки подозрительно». Все случаи обнаружения подобных деталей тщательно расследуются: представители Euro NCAP и Thatcham даже могут посетить завод производителя или поставщика компонентов.

Одна из опрошенных компаний сообщила, что автомобили для краш-тестов собирают отдельно, а маркировки используются отделами безопасности для того, чтобы нужные детали установили именно на конкретную машину. Это необходимо для того, чтобы избежать путаницы и не задерживать производство, так как сроки сильно ограничены.

По словам Эйвери, в 99 процентах случаев существует разумное объяснение таким маркировкам. Однако ни Thatcham, ни Euro NCAP не могут увидеть всех деталей, а следовательно, некоторые вещи могут ускользнуть от внимания. За последние несколько лет количество маркированных компонентов резко сократилось: в год компания сталкивается с одним или двумя случаями. Раньше их было намного больше.