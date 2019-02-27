Euro NCAP разбил новый «Гелик» (а также Honda CR-V и Seat Tarraco заодно)

Новый «Гелик» заработал за фронтальный краш-тест 34,6 балла (или 90 процентов от максимального результата). При этом эксперты отметили слабую защиту груди водителя при ударе о деформируемый барьер и высокий риск получения серьезных травм грудной клетки задних пассажиров при фронтальном ударе по всей ширине. Также существует риск хлыстовых травм задних пассажиров при ударе сзади.