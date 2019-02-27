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17:00

Euro NCAP разбил новый «Гелик» (а также Honda CR-V и Seat Tarraco заодно)

Европейская организация проверила безопасность трех вседорожников

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты очередных краш-тестов. На этот раз эксперты проверили безопасность трех вседорожников: Mercedes-Benz G-Class, Honda CR-V и Seat Tarraco. Все модели получили пять звезд из пяти возможных, а испанская машина выставили почти рекордную оценку за фронтальный удар.
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Новый «Гелик» заработал за фронтальный краш-тест 34,6 балла (или 90 процентов от максимального результата). При этом эксперты отметили слабую защиту груди водителя при ударе о деформируемый барьер и высокий риск получения серьезных травм грудной клетки задних пассажиров при фронтальном ударе по всей ширине. Также существует риск хлыстовых травм задних пассажиров при ударе сзади.

В Euro NCAP испытали гибридный вариант кроссовера Honda CR-V. Автомобиль заработал 35,7 балла (или 93 процента), при этом специалисты организации выявили недостаточную защиту грудной клетки водителя при боковом ударе о столб, а также крайне низкую защиту от хлыстовых травм задних пассажиров.

Испанский кроссовер получил очень высокую оценку за краш-тест – 37,1 балла (или 97 процентов). Рекордсменом среди кроссоверов является Volvo XC60. Он стал самым безопасным автомобилем 2017 года, получив оценку 37,2 балла (98 процентов).

У «Сеата» эксперты отметили лишь «достаточную» защиту груди водителя и задних пассажиров при фронтальном ударе о деформируемый барьер и по всей ширине кузова соответственно. Также для задних пассажиров существует высокий риск получения хлыстовых травм при ударе сзади.

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