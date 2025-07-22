В Европе хотят запретить прокат автомобилей с ДВС

Так как в прокатных автопарках ротация машин быстрая, в ЕК считают, что запрет на закупку топливных машин повысит спрос на «батарейные» и в целом ускорит переход на электромобили. В будущем аналогичное ограничение могут ввести и для корпоративных парков.

Если законопроект примут, он затронет порядка 60 процентов рынка новых машин.