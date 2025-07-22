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Опубликовано 22 июля 2025, 18:02
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В Европе хотят запретить прокат автомобилей с ДВС

Ожидается, что это ускорит переход на «электрички»
Европа собирается запретить прокатным фирмам закупать топливные машины. Согласно законопроекту, который готовит Еврокомиссия, такие компании смогут с 2030 года приобретать для своих автопарков исключительно электрокары. Об этом пишет газета Bild. В ЕК разработку проекта подтвердили, но без подробностей. Предложение будет готово до конца лета, а затем отправится в Европарламент для утверждения.
Opel Grandland GS Electric
Opel Grandland GS Electric
© Opel
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Так как в прокатных автопарках ротация машин быстрая, в ЕК считают, что запрет на закупку топливных машин повысит спрос на «батарейные» и в целом ускорит переход на электромобили. В будущем аналогичное ограничение могут ввести и для корпоративных парков.

Если законопроект примут, он затронет порядка 60 процентов рынка новых машин.

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Евросоюз по-прежнему придерживается плана ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС с 2035 года. Пока, однако, продажи электрокаров растут не так быстро, как ожидалось. Различные меры и ограничения могут простимулировать рост рынка, считают власти.

Многие компании на фоне скромного спроса меняют стратегию, сокращая инвестиции в «электрички». Кроме того, они корректируют подход к их имиджу и больше не хотят сильно выделять электрокары в своих линейках: например, Volkswagen решил избавиться от суббренда ID, а Mercedes-Benz — от EQ.

Источник:Bild
Автор:Мария Руцкая
Тег:
#Электрокары