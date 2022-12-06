В Европе могут ввести ограничения для электрокаров из-за энергокризиса

Перечень «неотложных» причин довольно широкий: в случае введения запрета швейцарцы смогут ездить на электрокарах на работу, в магазин, к врачу и даже в фитнес-клуб, а также в суд и на религиозные мероприятия. Однако в гости или в ресторан поехать уже не получится, то же касается энергозатратных путешествий на электромобиле.

Запрет, согласно проекту, введут только на третьем уровне дефицита электричества. Так, сначала власти ограничат температуру воды в стиральных машинах до 40 градусов, отключат подогрев кресел в подъемниках на курортах и запретят воздуходувки для уборки парков. Только после введения всех этих мер жителям ограничат свободу пользования «батарейными» машинами.