Почти половина американцев считает, что электрокары заправляют бензином

По словам представителей марки, большинство владельцев электромобилей попросту не пользуются заправками общего пользования. По данным опроса, 80 процентов пополнения энергии происходит дома, а после этого машину ставят на подзарядку около работы.

Таким образом, большинство владельцев машин на батарейках вообще никогда не посещали общественные зарядные станции. По мнению авторов исследования, из-за того, что водители не видят процесс восполнения энергии, и из-за того, что нет привычного посещения заправок, они не понимают, на каком «топливе» ездят их машины.