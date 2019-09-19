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17:32

Почти половина американцев считает, что электрокары заправляют бензином

Такие результаты показало исследование от Ford

Почти половина американцев — 42 процента опрошенных — заявили, что автомобили на электротяге все равно нужно заправлять бензином. Такие результаты получили специалисты компании Ford в ходе собственного исследования.

По словам представителей марки, большинство владельцев электромобилей попросту не пользуются заправками общего пользования. По данным опроса, 80 процентов пополнения энергии происходит дома, а после этого машину ставят на подзарядку около работы.

Таким образом, большинство владельцев машин на батарейках вообще никогда не посещали общественные зарядные станции. По мнению авторов исследования, из-за того, что водители не видят процесс восполнения энергии, и из-за того, что нет привычного посещения заправок, они не понимают, на каком «топливе» ездят их машины.

Кроме того, согласно исследованию, более 90 процентов опрошенных заявили, что быстрый разгон — не преимущество для электрокара, поскольку затрачивает слишком много энергии. Еще 80 процентов сказали, что в сложных погодных условиях не стали бы использовать машину на батарейках, а еще 65 отказались выезжать на ней на бездорожье.

На прошлой неделе Ford рассказал об энергоэффективности своего нового электрокроссовера, который получит дизайн в стиле «Мустанга». По их словам, машина сможет проехать до 600 километров без подзарядки по циклу WLTP — для поездки от Москвы до Петербурга потребуется всего лишь одна подзарядка.