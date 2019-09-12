Кроссовер Ford в стиле Mustang проедет от Москвы до Питера с одной подзарядкой

В предварительной спецификации электрокроссовера указано, что без подзарядки он сможет проезжать до 600 километров по измерительному циклу WLTP. Фактический запас хода будет зависеть от манеры вождения и внешних факторов, например, погоды. Так, судя по карте, путь от Москвы до Санкт-Петербурга займет 9 часов 20 минут, и всего нужно будет проехать 711,3 километра. Подзарядить автомобиль пришлось бы только один раз — где-то под Торжком.
В начале месяца Ford опубликовал фотографии и видео с испытаний кроссовер. В компании сообщили, что модель будет быстрой, как и полагается «Мустангу», и более дешевой в обслуживании, чем машины с ДВС. По подсчетам, эксплуатационные расходы за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.
Частью рекламной кампании в поддержку нового электрокара станет выпуск серии роликов, посвященных разрушению мифов о батарейных машинах.
Согласно исследованию, проведенному Ford, более 90 процентов опрошенных не считают быстрый разгон большим преимуществом, а 80 процентов никогда не взяли бы электромобиль для поездки в сложных погодных условиях. Наконец, 65 процентов респондентов не рискнули бы поехать на электрокаре по бездорожью.