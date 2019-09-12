Кроссовер Ford в стиле Mustang проедет от Москвы до Питера с одной подзарядкой

В начале месяца Ford опубликовал фотографии и видео с испытаний кроссовер. В компании сообщили, что модель будет быстрой, как и полагается «Мустангу», и более дешевой в обслуживании, чем машины с ДВС. По подсчетам, эксплуатационные расходы за пять лет будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.