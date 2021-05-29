Продажи электрокаров в России установили новый рекорд

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в апреле 2021 года россияне приобрели 195 новых автомобилей с электрическими силовыми установками, что в восемь раз больше, чем в апреле прошлого года, когда удалось реализовать только 24 электрокара. Это абсолютный месячный рекорд продаж в данном сегменте, причём рынок электромобилей в России продолжает стабильно расти: с начала 2021 года в нашей стране было приобретено 502 «электрички», что в шесть в половиной раз больше, чем с января по апрель 2020 года, когда владельцев нашли 77 электрокаров. Эксперты отмечают, что столь существенным ростом сегмент электрокаров в России обязан трём моделям, на долю которых пришлось 80 процентов рынка.