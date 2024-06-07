АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска электрической Lada

АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска электрической LadaПри наличии спроса отечественный производитель готов начать выпуск таких машин
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что в качестве первого электрического прототипа компания уже представила в рамках Петербургского экономического форума внедорожник Lada Niva Travel c электрической силовой установкой.
Глава отечественного автопроизводителя добавил, что компания готова и в дальнейшем устанавливать электродвигатели на свои автомобили. Однако запуск производства электромобилей зависит от трендов на рынке, запросов покупателей и наличия необходимой инфраструктуры, заключил Соколов.
Электрическая Lada e-Niva дебютировала в рамках Петербургского экономического форума. Выставочный автомобиль получил небольшой электромотор на 60 киловатт, а также батарею емкостью 34 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода до 175 километров.