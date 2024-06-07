АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска электрической Lada

При наличии спроса отечественный производитель готов начать выпуск таких машин

АвтоВАЗ может начать выпускать электрические Lada. Такое заявление сделал глава отечественного автопроизводителя Максим Соколов в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Как сообщают корреспонденты «Газеты.Ru», президент компании пояснил, что перевод модельного ряда на электрическую тягу возможен при наличии соответствующего спроса со стороны покупателей. Там же, на ПМЭФ, был представлен концепт e-Niva.