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Опубликовано 07 июня 2024, 18:35
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АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска электрической Lada

При наличии спроса отечественный производитель готов начать выпуск таких машин
АвтоВАЗ может начать выпускать электрические Lada. Такое заявление сделал глава отечественного автопроизводителя Максим Соколов в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Как сообщают корреспонденты «Газеты.Ru», президент компании пояснил, что перевод модельного ряда на электрическую тягу возможен при наличии соответствующего спроса со стороны покупателей. Там же, на ПМЭФ, был представлен концепт e-Niva.
АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска электрической Lada
© Алексей Филиппов / РИА Новости
Анастасия Мельник

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что в качестве первого электрического прототипа компания уже представила в рамках Петербургского экономического форума внедорожник Lada Niva Travel c электрической силовой установкой.

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Глава отечественного автопроизводителя добавил, что компания готова и в дальнейшем устанавливать электродвигатели на свои автомобили. Однако запуск производства электромобилей зависит от трендов на рынке, запросов покупателей и наличия необходимой инфраструктуры, заключил Соколов.

Электрическая Lada e-Niva дебютировала в рамках Петербургского экономического форума. Выставочный автомобиль получил небольшой электромотор на 60 киловатт, а также батарею емкостью 34 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода до 175 километров.