В России запатентовали электрогрузовик мощностью девять лошадиных сил

Электрический грузовичок разрабатывается сарапульским предприятием совместно с Ижевским техническим университетом с 2016 года. Расчётная длина автомобиля без надстроек — 3350 миллиметров, ширина — 1250 миллиметров, высота — 1550 миллиметров. Запас хода электрокара не заявлен, но известно, что под полом платформы располагаются батареи емкостью от 280 до 360 ампер-часов.
Сарапульский электрогенераторный завод известен как производитель гибридного «довеска» для президентского лимузина Aurus и других автомобилей проекта «Кортеж» на модульной платформе ЕМП.
Роспатент
По расчётам СЭГЗ, электрогрузовичок может быть использован для выполнения коммунальных работ на участках с ограниченным доступом для обычных спецмашин, применяться внутри складских помещений и на территории заводов. В зависимости от пожеланий заказчика на шасси УМТЭТ могут быть установлены различные надстройки, например, отвал для уборки снега, самосвальная установка или цисцерна.
Сарапульский электрогенераторный завод
Конечная стоимость электрических грузовичков будет зависеть от дополнительного оборудования, но предварительные расчёты показывают, что средняя цена электромобилей не превысит 700 тысяч рублей. Первая партия электромобилей будет состоять из тысячи машин.
Если электрокары УМТЭТ обретут популярность, разработка Сарапульского завода станет неофициальным преемником дизельных грузовичков «Мультикар-25» производства ГДР, выпускавшихся с 1978 по 1992 год. Общее количество миниатюрных грузовых машин в СССР исчислялось десятками тысяч экземпляров.