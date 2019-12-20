В России запатентовали электрогрузовик мощностью девять лошадиных сил

По расчётам СЭГЗ, электрогрузовичок может быть использован для выполнения коммунальных работ на участках с ограниченным доступом для обычных спецмашин, применяться внутри складских помещений и на территории заводов. В зависимости от пожеланий заказчика на шасси УМТЭТ могут быть установлены различные надстройки, например, отвал для уборки снега, самосвальная установка или цисцерна.