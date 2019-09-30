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17:24

В Москве задумали освободить электрокары от транспортного налога

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы

Власти Москвы хотят внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 90 процентов экологических проблем города связано с автомобилями, и решить их может только полный отказ от ДВС.

«90 процентов всех экологических проблем связаны не с фабриками и заводами, а с различными автомобилями, миллионы которых выезжают на наши улицы каждый день. И конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины, двигатели. Кардинально это можно изменить, только полностью отказавшись от моторных двигателей, перейдя на электромобили», — сказал Сергей Собянин.

Помимо освобождения от уплаты налога частных лиц, власти Москвы предлагают увеличить в два раза размер субсидии при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Кроме того, уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению мэрии, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.

В 2017 году комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался отменить транспортный налог для электромобилей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что для этого нет достаточных оснований. Впрочем, для развитых рынков это уже пройденный этап. В Норвегии, где доля батарейных автомобилей самая высокая в мире (около 50 процентов), законодательством предусмотрена 50-процентная скидка на парковку, возможность движения по выделенным полосам, а также вычет НДС при покупке электрического автомобиля в лизинг.

Несмотря на существенные послабления, цена машин с ДВС и их батарейных аналогов остается примерно на одном уровне. Так, по данным Ассоциации электромобильного транспорта Норвегии, цена обычного Volkswagen Golf — 34 076 евро, а e-Golf — 33 286 евро.

Источник: RNS