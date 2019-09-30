В Москве задумали освободить электрокары от транспортного налога

«90 процентов всех экологических проблем связаны не с фабриками и заводами, а с различными автомобилями, миллионы которых выезжают на наши улицы каждый день. И конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины, двигатели. Кардинально это можно изменить, только полностью отказавшись от моторных двигателей, перейдя на электромобили», — сказал Сергей Собянин.

Помимо освобождения от уплаты налога частных лиц, власти Москвы предлагают увеличить в два раза размер субсидии при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Кроме того, уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению мэрии, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.

В 2017 году комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался отменить транспортный налог для электромобилей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что для этого нет достаточных оснований. Впрочем, для развитых рынков это уже пройденный этап. В Норвегии, где доля батарейных автомобилей самая высокая в мире (около 50 процентов), законодательством предусмотрена 50-процентная скидка на парковку, возможность движения по выделенным полосам, а также вычет НДС при покупке электрического автомобиля в лизинг.