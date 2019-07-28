Инженер-самоучка построил 268-сильный электробайк

Поначалу Шеа старался не разгоняться быстрее 64 километров в час, поскольку не был уверен в надежности мотоцикла. Но, как говорит сам автор, управление на такой скорости было похоже на попытку удержать в равновесии карандаш на пальце, поэтому постепенно он начал наращивать скорость.

На последнем тесте Шеа решил попробовать разогнаться сильнее и набрал 130 километров в час. По словам создателя, это лишь 10 процентов от предельной скорости, которую может развивать его электробайк.