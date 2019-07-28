Инженер-самоучка построил 268-сильный электробайк

Инженер-механик Шеа Найквист своими силами собирает мотоцикл, который получил имя Streamliner. В оснащении — аккумулятор емкостью 22 киловатт-часа и электрический двигатель отдачей 268 лошадиных сил.
Во время первого тестирования автор разогнал мотоцикл всего до 30 километров в час, чтобы просто понять, способен ли тот вообще передвигаться. Но из-за размеров и веса маневрировать на таком мотоцикле на малой скорости практически нереально.
Поначалу Шеа старался не разгоняться быстрее 64 километров в час, поскольку не был уверен в надежности мотоцикла. Но, как говорит сам автор, управление на такой скорости было похоже на попытку удержать в равновесии карандаш на пальце, поэтому постепенно он начал наращивать скорость.
На последнем тесте Шеа решил попробовать разогнаться сильнее и набрал 130 километров в час. По словам создателя, это лишь 10 процентов от предельной скорости, которую может развивать его электробайк.
Два года назад энтузиаст из Франции построил самодельный байк, который функционировал на дождевой воде. Вместо мотора стоял аллюминиевый баллон, в который под высоким давлением закачали 133 литра обычной воды. Владелец сумел разогнать его на треке до 261 километра в час, а на разгон до сотни требовалось всего 0,55 секунды.