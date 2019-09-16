Глава JLR предрек удешевление электрокаров через пять лет

«Снижения расходов в ближайшие три-пять лет не предвидится, — уверен Шпет. — Нам необходимо увеличивать количество зарядных станций, более качественных и стандартизированных, с поддержкой скоростной зарядки». Спрос породит предложение, говорит Шпет, поэтому так необходимая производителям инфраструктура появится, но позднее.

Расширение сети зарядок позволит компаниям снизить емкость тяговых батарей. В конечном итоге, считает Шпет, это скажется на цене автомобилей, так как аккумулятор — самый дорогой элемент силовой установки. «Цены на электромобили высокие потому что нам нужен большой запас хода и большая батарея, но если везде есть терминалы зарядки, то необходимость в емких аккумуляторах отпадает».