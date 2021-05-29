29 мая, 22:55

Босс Rolls-Royce подтвердил имя первого электромобиля марки

Rolls-Royce без бензинового двигателя назовут Silent Shadow

© Rolls-Royce 102EX Electric Concept '2011
Сергей Ильин
Босс Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос подтвердил имя первого электромобиля марки — новинку назовут Silent Shadow. Расширение линейки за счёт модели без ДВС состоится до конца десятилетия, однако никаких подробностей Rolls-Royce пока не сообщает.

Торстен Мюллер-Отвос заявил, что и техническая начинка электромобиля, и дата запуска в серию являются секретом, но заверил, что Silent Shadow окажется «совершенно новым Rolls-Royce». Таким образом, босс британской марки опроверг слухи об электрификации существующих моделей.

Руководитель Rolls-Royce считает, что переход на электротягу сыграет на руку инженерам, ведь электрические двигатели сверхтихие и отличаются солидной тягой. Поскольку модели Rolls-Royce никогда не выделялись рёвом моторов, отказ от топливных агрегатов должен пройти безболезненно.

Инсайдеры полагают, что электромобиль Rolls-Royce окажется близок по архитектуре к будущему флагману BMW i7, то есть покупатели смогут рассчитывать на батарею ёмкостью по меньшей мере 120 киловатт-часов и запас хода около 700 километров.

Руководитель Rolls-Royce подчеркнул, что пандемия коронавируса стала катализатором к увеличению спроса на люксовые автомобили. Статистика подтверждает правоту Мюллера-Отвоса: в первом квартале 2021 года британская марка установила рекорд продаж.

Источник: Automotive News Europe