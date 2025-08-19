«Электрички» на подъеме: мировые продажи электрокаров резко выросли

С января по июль 2025 года по всему миру было реализовано 10,7 миллиона электромобилей, сообщает RHO Motion. Большая часть, 6,5 миллиона, продана в Китае. Китайский рынок за год увеличился на 29 процентов, но Европа благодаря новым стимулам спроса продемонстрировала еще более впечатляющий подъем — на 30 процентов до 2,3 миллиона машин.

Вырос интерес к батарейным машинам и в США, но минимально — всего на два процента, до одного миллиона единиц. В остальных странах, где велись подсчеты, продажи подскочили на 42 процента.