«Электрички» на подъеме: мировые продажи электрокаров резко выросли

«Электрички» на подъеме: мировые продажи электрокаров резко вырослиВ июле по всей планете реализовали 1,6 миллиона единиц
С января по июль 2025 года по всему миру было реализовано 10,7 миллиона электромобилей, сообщает RHO Motion. Большая часть, 6,5 миллиона, продана в Китае. Китайский рынок за год увеличился на 29 процентов, но Европа благодаря новым стимулам спроса продемонстрировала еще более впечатляющий подъем — на 30 процентов до 2,3 миллиона машин.
Вырос интерес к батарейным машинам и в США, но минимально — всего на два процента, до одного миллиона единиц. В остальных странах, где велись подсчеты, продажи подскочили на 42 процента.
Только в июле 2025 года в Китае было реализовано около миллиона электрокаров и плагин-гибридов. Европа «в плюсе» на 48 процентов (390 тысяч машин), США — на 10 процентов (170 тысяч), другие страны — на 55 процентов (более 140 тысяч штук). В целом за месяц в мире продали 1,6 миллиона «зеленых» автомобилей, что на 200 тысяч больше, чем в июле 2024 года.
Крупнейший авторынок мира — Китай — вновь пойдет в рост в августе из-за новых мер господдержки, а в США сокращение налоговых льгот окажет обратный эффект, считают аналитики. По их прогнозу, спрос на электрифицированный транспорт будет уверенно расти и дальше, несмотря на взлеты и падения в разных регионах.