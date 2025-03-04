Застройщиков в России обяжут оборудовать паркинги зарядками для электромобилей

В Минстрое считают, что в будущем установка зарядных станций на паркингах может стать обязательным требованием при строительстве нового жилого комплекса. Подобная мера должна помочь в развитии «зеленого» авторынка в России. Несмотря на рекордные продажи «электричек» в стране, их доля остается на уровне 0,6 процента.

МЧС разрешило установку зарядных станций в подземных паркингах жилых комплексов в 2022 году. Однако для размещения подобных станций существует множество нюансов, которые делают установку систем практически невыполнимой задачей. Одной из проблем является требование по габаритам машиномест, оборудованных электрозарядками. Для размещения станции его площадь должна составлять не менее 3 на 6 метра. При этом минимальный допустимый размер парковочного места в России составляет 2,5 на 5,3 метра.