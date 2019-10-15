Москвичам отменят транспортный налог на электрокары. Но только на пять лет

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90 процентов экологических проблем города связано с автомобилями, и решить их может только отказ от ДВС. Однако полное обновление автопарка в ближайшем будущем выглядит маловероятным, поэтому еще одним решением может стать переход на более качественное, а также синтетическое CO₂-нейтральное топливо.
В списке официально поставляемых в Россию электрокаров есть, например, Porsche Taycan (от 7 793 000 рублей), Jaguar I-Pace (от 6 246 000 рублей), а также BMW i3 (от 3 840 000 рублей). Самый доступный батарейный автомобиль — Renault Twizy — стоит 949 тысяч рублей. «Бюджетный» Tesla Model 3 продают за 4,5 миллиона рублей.
Помимо освобождения от уплаты налога на срок до пяти лет, власти Москвы предлагают в два раза увеличить размеры субсидий при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Наконец, мэрией уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению властей столицы, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.
В 2017 году комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался отменить транспортный налог для электромобилей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что для этого нет достаточных оснований.