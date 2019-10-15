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16:04

Москвичам отменят транспортный налог на электрокары. Но только на пять лет

Поправки к налоговому законодательству столицы теперь рассмотрит Мосгордума

Мэрия Москвы одобрила поправки в налоговое законодательство столицы, которые на пять лет освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Чтобы утвердить нововведения, документ должны рассмотреть члены Московской государственной думы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90 процентов экологических проблем города связано с автомобилями, и решить их может только отказ от ДВС. Однако полное обновление автопарка в ближайшем будущем выглядит маловероятным, поэтому еще одним решением может стать переход на более качественное, а также синтетическое CO₂-нейтральное топливо.

В списке официально поставляемых в Россию электрокаров есть, например, Porsche Taycan (от 7 793 000 рублей), Jaguar I-Pace (от 6 246 000 рублей), а также BMW i3 (от 3 840 000 рублей). Самый доступный батарейный автомобиль — Renault Twizy — стоит 949 тысяч рублей. «Бюджетный» Tesla Model 3 продают за 4,5 миллиона рублей.

Помимо освобождения от уплаты налога на срок до пяти лет, власти Москвы предлагают в два раза увеличить размеры субсидий при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Наконец, мэрией уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению властей столицы, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.

В 2017 году комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался отменить транспортный налог для электромобилей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что для этого нет достаточных оснований.