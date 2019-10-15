Москвичам отменят транспортный налог на электрокары. Но только на пять лет

Помимо освобождения от уплаты налога на срок до пяти лет, власти Москвы предлагают в два раза увеличить размеры субсидий при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Наконец, мэрией уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению властей столицы, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.