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18:00

Электромобили обогнали машины на «механике»

В США продано больше электрокаров, чем автомобилей с МКПП

Впервые в истории количество покупателей электромобилей в США превысило количество покупателей автомобилей с механической коробкой передач.

Популярность электромобилей стремительно растёт: по данным J.D. Power, в третьем квартале нынешнего года в США они впервые в истории сумели обогнать по продажам автомобили с механической коробкой передач. 1,9% всех проданных новых автомобилей были с электрическими силовыми установками, а доля машин на «механике» едва достигла 1,1%. Эксперты считают, что дело прежде всего в прекращении выпуска многих компактных малолитражных автомобилей, которые оснащались механическими коробками передач из-за их простоты и дешевизны.

Спустя десяток лет на рынке электромобили обогнали машины на старой доброй «ручке». Даже несмотря на то, что грядущий Aston Martin Vanquish или BMW M3 и M4 будущих поколений получат механическую коробку передач, количество новых моделей с безальтернативным «автоматом» существенно больше: взять хотя бы долгожданный Chevrolet Corvette. Лидером по продажам автомобилей с механической коробкой в США является город Эль-Пасо в Техасе: 6,09% покупателей здесь выбирают машины с тремя педалями.