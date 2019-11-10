Электромобили обогнали машины на «механике»

Популярность электромобилей стремительно растёт: по данным J.D. Power, в третьем квартале нынешнего года в США они впервые в истории сумели обогнать по продажам автомобили с механической коробкой передач. 1,9% всех проданных новых автомобилей были с электрическими силовыми установками, а доля машин на «механике» едва достигла 1,1%. Эксперты считают, что дело прежде всего в прекращении выпуска многих компактных малолитражных автомобилей, которые оснащались механическими коробками передач из-за их простоты и дешевизны.