Эксперт рассказал, как оспорить незаконную эвакуацию автомобиля

Опубликовано 24 мая 2024, 19:43
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Эксперт рассказал, как оспорить незаконную эвакуацию автомобиляУ автомобилистов есть несколько вариантов
Существует несколько возможностей, которые позволяют оспорить эвакуацию автомобиля. О том, как не платить за незаконную конфискацию, рассказал изданию Авто Mail.ru юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков. По словам специалиста, первое, что должен сделать водитель – постараться успеть к машине до окончания эвакуации. В таком случае транспортное средство обязаны вернуть, а владелец отделается штрафом за нарушение Правил дорожного движения.
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
Эвакуация считается незаконной в том случае, если сотрудник ГИБДД не составил протокол задержания транспортного средства до начала погрузки машины. В этой ситуации водителю необходимо зафиксировать нарушение инспектора на видео, после чего подать жалобу за вынесение штрафа.
В случае, если автомобилист считает себя невиновным, необходимо в течение десяти дней собрать доказательства, которые приложить вместе с жалобой. В рамках заседания судья изучит материалы и установит, было ли на самом деле нарушение Правил дорожного движения.
В октябре прошлого года в России выросли штрафы за эвакуацию автомобилей. Так же подорожала и стоимость хранения машин на штрафстоянках.