Эксперт рассказал, как оспорить незаконную эвакуацию автомобиля

У автомобилистов есть несколько вариантов

Существует несколько возможностей, которые позволяют оспорить эвакуацию автомобиля. О том, как не платить за незаконную конфискацию, рассказал изданию Авто Mail.ru юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков. По словам специалиста, первое, что должен сделать водитель – постараться успеть к машине до окончания эвакуации. В таком случае транспортное средство обязаны вернуть, а владелец отделается штрафом за нарушение Правил дорожного движения.