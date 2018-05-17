Ford обновил рамный внедорожник Everest

Компания Ford представила обновленный рамный внедорожник Everest. Модель, предназначенная для австралийского рынка, немного изменилась внешне и получила новый двигатель.

Главным нововведением стала расширенная моторная гамма, куда отныне входит двухлитровый битурбодизель от пикапа Ranger Raptor. Агрегат выдает 213 лошадиных сил (500 Нм крутящего момента) и работает в паре с десятидиапазонным «автоматом». Предлагаться он будет только для старших комплектаций.

Базовым мотором останется 3,2-литровый пятицилиндровый дизель мощностью 200 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Сочетаться такой агрегат будет с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо нового двигателя, Ford Everest получил расширенное оснащение. Теперь для внедорожника доступна система экстренного аварийного торможения с функцией определения пешеходов и полуавтоматический ассистент парковки.

Продажи модели в Австралии начнутся в четвертом квартале текущего года.

Внедорожник Ford Everest построен на платформе пикапа Ranger. У модели три ряда сидений, 225-миллиметровый дорожный просвет и багажное отделение, максимальный объем которого составляет 2100 литров.