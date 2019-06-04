В Китае новым производителям электрокаров ограничат доступ к заводам

По данным источников Bloomberg, проект новых правил направлен на компании, которые передают производство электрокаров сторонним фирмам. В документе будет четко определены критерии, когда аутсорсинг будет возможен. Это позволит искусственно ограничить выход на рынок новых игроков и поможет более конкурентоспособным компаниям.
Пузырь доткомов образовался в конце тысячелетия в результате взлёта акций интернет-компаний и появления новых участников рынка. Он лопнул в марте 2000 года, когда обвалился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite: сотни компаний стали банкротами или были ликвидированы, а руководители некоторых из них получили тюремные сроки за мошенничество и растрату средств акционеров.
Инсайдеры утверждают, что новые стартапы, которые хотят задействовать производственные мощности других компаний, обязаны будут в течение предшествующих трех лет инвестировать 580 миллионов долларов в исследовательскую деятельность в Китае. Совокупные мировые продажи за два года при этом должны составить 15 тысяч автомобилей, а размер оплаченной части акционерного капитала — миллиард юаней.
Помимо этого, контракты в рамках новых правил можно будет заключать максимум с двумя заводами. Минимальный срок соглашения — три года, годовой объем производство — не менее 50 тысяч электрокаров.