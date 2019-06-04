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16:33

В Китае новым производителям электрокаров ограничат доступ к заводам

Отрасль растет слишком быстро и руководство страны опасается коллапса

NIO EP9
Министерство промышленности и информатизации КНР намерено ограничить деятельность стартапов, занимающихся разработкой электрических автомобилей. Сейчас в стране зарегистрировано 486 таких компаний, и в ведомстве опасаются, что бесконтрольный рост их числа может привести к коллапсу, аналогичному «кризису доткомов».
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По данным источников Bloomberg, проект новых правил направлен на компании, которые передают производство электрокаров сторонним фирмам. В документе будет четко определены критерии, когда аутсорсинг будет возможен. Это позволит искусственно ограничить выход на рынок новых игроков и поможет более конкурентоспособным компаниям.

Пузырь доткомов образовался в конце тысячелетия в результате взлёта акций интернет-компаний и появления новых участников рынка. Он лопнул в марте 2000 года, когда обвалился индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite: сотни компаний стали банкротами или были ликвидированы, а руководители некоторых из них получили тюремные сроки за мошенничество и растрату средств акционеров.

Инсайдеры утверждают, что новые стартапы, которые хотят задействовать производственные мощности других компаний, обязаны будут в течение предшествующих трех лет инвестировать 580 миллионов долларов в исследовательскую деятельность в Китае. Совокупные мировые продажи за два года при этом должны составить 15 тысяч автомобилей, а размер оплаченной части акционерного капитала — миллиард юаней.

Помимо этого, контракты в рамках новых правил можно будет заключать максимум с двумя заводами. Минимальный срок соглашения — три года, годовой объем производство — не менее 50 тысяч электрокаров.

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