В Китае новым производителям электрокаров ограничат доступ к заводам

Инсайдеры утверждают, что новые стартапы, которые хотят задействовать производственные мощности других компаний, обязаны будут в течение предшествующих трех лет инвестировать 580 миллионов долларов в исследовательскую деятельность в Китае. Совокупные мировые продажи за два года при этом должны составить 15 тысяч автомобилей, а размер оплаченной части акционерного капитала — миллиард юаней.