Автопроизводители вложили в электрокары и гибриды 90 миллиардов долларов

Совокупный объем инвестиций крупнейших производителей в выпуск гибридов и электрокаров составил 90 миллиардов долларов, сообщает Reuters. При этом доля таких машин в общем числе проданных автомобилей составляет около одного процента.

Одним из производителей, вложившим существенную сумму в развитие экокаров, стал Ford. На автосалоне в Детройте марка объявила, что до 2022 года потратит на расширение линейки электрифицированных моделей 11 миллиардов долларов. Всего за четыре года Ford планирует выпустить 40 подключаемых гибридов и электрокаров.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC выйдет на рынок в 2019 году. Однако уже сейчас можно внести депозит и оставить заказ на машину. Правда, только в Норвегии.

Ранее о своих планах заявил Mercedes-Benz. На разработку десяти чисто электрических моделей и 40 гибридов компания намерена потратить почти 12 миллиардов долларов.

Однако крупнейший объем инвестиций — 40 миллиардов долларов — планирует привлечь концерн Volkswagen. К 2030 году компания собирается перевести на электротягу все свои модели.

Одна из электрических моделей Chongqing Changan Automobile — Benni EV.

Китайские автопроиводители также отказываются от производства машин с ДВС и переходят на производство экологически чистых транспортных средств. Так Chongqing Changan Automobile прекратит производство обычных машин к 2025 году и инестирует 15,1 миллиарда долларов в «новую энергетическую» стратегию.