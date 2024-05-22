Evolute зарегистрировал название i-Bat

Это уже третье забавное название, которое хочет закрепить за собой Evolute: так, в середине апреля была подана заявка на регистрацию наименований и логотипов i-Hot и i-Bro, а теперь к ним присоединился и i-Bat. Hot переводится с английского как «горячий» и периодически применяется в отношении «заряженных» автомобилей. Bro — сокращение от brother (брат) и в сленге используется в значении «друг», а Bat — это летучая мышь. Последнее в контексте транспортных средств ассоциируется с «бэтмобилем».