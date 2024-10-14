Скидки на Evolute i-Pro российской сборки доходят до миллиона рублей

Скидки на Evolute i-Pro российской сборки доходят до миллиона рублейС середины октября электрический седан можно купить за 1,75 миллиона рублей вместо 2,85 миллиона
Электрический i-Pro — это слегка перелицованный китайский Dongfeng Aeolus E70, производит его липецкий завод «Моторинвест» и продает на российском рынке под собственной маркой Evolute. В длину седан растянулся на 4,6 метра, колесная база равна 2,7 метра, и по этим показателям он сопоставим с Hyundai Solaris и Kia Rio. Электрокары i-Pro активно эксплуатируются сервисами такси, хотя и не без нареканий. Таксисты хвалят электрокары за живучую батарею, но при этом отмечают, что из-за большого веса машины страдает подвеска.
Evolute i-Pro оснащен 150-сильным электромотором и батареей емкостью 53 киловатт-часа. С такой установкой седан разгоняется до максимальных 145 километров в час, а разгон с места до «сотни» занимает у него 9,5 секунды. Автопроизводитель заявляет, что быстро зарядить машину от 20 до 80 процентов можно за 36 минут, а вот на долгую зарядку уйдет порядка 8,5 часа.
Между тем, продажи Evolute в России снизились в начале осени: за сентябрь россияне купили всего 57 машин марки, что на 70 процентов меньше, чем в том же месяце 2023 года. Для сравнения, «Москвич», в арсенале которого пока лишь одна электрическая модель, кроссовер «Москвич 3е», реализовал в сентябре 157 электромобилей.