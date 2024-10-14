Скидки на Evolute i-Pro российской сборки доходят до миллиона рублей

С середины октября электрический седан можно купить за 1,75 миллиона рублей вместо 2,85 миллиона

Цена Evolute i-Pro со скидками опустилась до 1,75 миллиона рублей. С 14 октября электрический седан российской марки Evolute стал дешевле: с учетом государственной субсидии и спецпредложений модель можно купить за 1,75 миллиона рублей против изначальной цены в 2,85 миллиона. Как и прежде, на Evolute i-Pro, который производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, распространяется гарантия сроком три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.