13:20

Названы причины непопулярности электромобилей

Исследование Castrol показало, что главное — это цена

Алексей Носаченко
Производитель смазочных материалов Castrol провел исследование и выяснил причины, по которым электромобили пока не стали популярными. Опросив около 10 тысяч респондентов, компания составила список из пяти так называемых критических точек, преодолев которые можно рассчитывать на стремительный переход от ДВС к электротяге.

Выводы, содержащиеся в отчете под названием Accelerating The EVolution, основаны на опросе 9 тысяч автовладельцев, 750 транспортных управляющих и 30 представителей автомобильной отрасли (в основном это сотрудники фирм-поставщиков компонентов и компаний, занятых в производстве батарей). По их мнению, главная критическая точка на пути к массовости электромобилей — это цена. Две третьих (63 процента) потенциальных покупателей считают, что сейчас стоимость завышена, а идеальной называют 36 тысяч долларов (2,75 миллиона рублей).

Второй важный момент — время зарядки. Опрошенные Castrol готовы ждать не больше 31 минуты — столько в среднем длится ланч. Хотя это и больше, чем водители машин с ДВС обычно тратят на отдых во время продолжительных поездок: как правило, такие остановки длятся около 21 минуты. Что касается запаса хода, то идеальным респонденты считают 469 километров — и такими показателями сейчас могут похвастаться единицы: Tesla, Volkswagen, Rivian и Lucid.

Электрический седан Lucid Air появится в следующем году. Батарея на 113 киловатт-часов позволит ему проезжать без подзарядки до 832 километров — это рекордный показатель для серийных электромобилей!

Массовому распространению электромобилей также мешает неразвитость сети зарядных станций. При этом 70 процентов опрошенных хотели бы, чтобы терминал был у них дома или где-то неподалеку; 67 процентов мечтаю о зарядной станции на работе, а 62 процента респондентов хотели бы получать электричество для своих электромобилей исключительно из возобновляемых источников. И последнее: более половины покупателей рассмотрели возможность перехода на электромобиль, если бы вариант на электротяге был у их любимой модели.

А накануне Polestar поделилась расчетами вредных выбросов электромобилей в сравнении с обычными машинами. Выяснилось, что на этапе производства кроссовера с традиционным двигателем внутреннего сгорания (в качестве примера компания взяла Volvo XC40) в атмосферу выбрасывается 14 тонн эквивалента CO₂. Показатель электрического Polestar 2 и батареи к нему — 24 тонны. Чтобы показатели суммарных выбросов парниковых газов электромобиля и машины с ДВС сравнялись, нужно проехать на электротяге минимум 50 тысяч километров.

Источник: Castrol