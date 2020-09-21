Названы причины непопулярности электромобилей

Выводы, содержащиеся в отчете под названием Accelerating The EVolution, основаны на опросе 9 тысяч автовладельцев, 750 транспортных управляющих и 30 представителей автомобильной отрасли (в основном это сотрудники фирм-поставщиков компонентов и компаний, занятых в производстве батарей). По их мнению, главная критическая точка на пути к массовости электромобилей — это цена. Две третьих (63 процента) потенциальных покупателей считают, что сейчас стоимость завышена, а идеальной называют 36 тысяч долларов (2,75 миллиона рублей).

Второй важный момент — время зарядки. Опрошенные Castrol готовы ждать не больше 31 минуты — столько в среднем длится ланч. Хотя это и больше, чем водители машин с ДВС обычно тратят на отдых во время продолжительных поездок: как правило, такие остановки длятся около 21 минуты. Что касается запаса хода, то идеальным респонденты считают 469 километров — и такими показателями сейчас могут похвастаться единицы: Tesla, Volkswagen, Rivian и Lucid.