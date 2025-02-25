Россияне теряют интерес к электрокарам: продажи падают

В январе в России продали в два раза меньше электрических машин, чем в том же месяце 2024 года

Электрокары теряют популярность в России: продажи идут на спад. Статистикой продаж новых легковых электрических автомобилей поделился «Автостат». За январь 2025 года россияне купили всего 652 электромобиля, что на 56 процентов меньше, чем было реализовано в том же месяце 2024-го (более 1,48 тысячи штук). Доля электрокаров на российском рынке в первый месяц года составила 0,6 процента, тогда как в начале 2024-го этот показатель составлял 1,9 процента.