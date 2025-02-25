Россияне теряют интерес к электрокарам: продажи падают

Россияне теряют интерес к электрокарам: продажи падаютВ январе в России продали в два раза меньше электрических машин, чем в том же месяце 2024 года
Лидером «электрического» сегмента в январе оказался китайский Zeekr — представительства у этой марки в России по-прежнему нет, и машины попадают к нам полуофициально. Россияне за месяц купили 283 таких «серых» электрокара.
Второе место по объемам продаж занял «Москвич», продавший 60 электрических кроссоверов «Москвич 3е», это единственная «зеленая» модель в актуальной линейки возрожденной марки. Ну а замкнул первую тройку Evolute с результатом 40 проданных машин. В топ-5 также попали Ora (37 шт.) и BYD (36 шт.). И если первая продается у нас официально, то у второго, как и у Zeekr, представительства в России нет.
Что же касается рейтинга по моделям, то он выглядит следующим образом. Самым продаваемым электрокаром января стал Zeekr 001, который за месяц разошелся в количестве 156 единиц. Второе место занял «Москвич 3» (60 шт.), за которым следуют еще две модели Zeekr: 009 (44 шт.) и 7X (41 шт.). На пятом месте январь завершила Ora 03, показатель которой 28 экземпляров.
Стоит отметить, что за весь 2024 год в России продали рекордное количество электромобилей — 17 805 штук, что на 26,4 процента превосходит результат 2023 года. При этом темпы роста в сегменте замедлились, а доля электрокаров сократилась с 1,3 процента в 2023-м до 1,1 процента в 2024-м.