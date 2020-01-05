Из машины скорой помощи сделали дом на колёсах

Не обделён кемпер и современными гаджетами - их можно подключить к большому телевизору. Загрузить еду в кладовку можно и снаружи, не заходя в фургон — для этого Роско предусмотрел специальную дверь. Для хранения продуктов есть холодильник и морозильная камера. Приготовить еду можно на двухконфорочной плите или в микроволновой печи. В автомобиле есть бак для пресной воды ёмкостью 284 литра с многоступенчатой системой фильтрации. Электроэнергия поступает от литиевых батарей и солнечных панелей на крыше.