Из машины скорой помощи сделали дом на колёсах

Внедорожный пикап Chevrolet C4500 работал машиной скорой помощи в национальном парке Йеллоустон, пока не был списан в утиль. Том Роско забрал его себе, чтобы вдохнуть в автомобиль вторую жизнь и смастерить из него дом на колёсах. «Шевроле» оборудован 6,6-литровым дизельным мотором V8 серии Duramax и полноприводной трансмиссией, что вкупе с серьёзными шинами обеспечивают автодому способность добраться даже до серьёзно удалённых мест.
Всю работу по трансформации скорой помощи в кемпер Роско проделал самостоятельно. Прежде всего он установил в кузов полноразмерную двухспальную кровать, за которой ещё осталось место для небольшого гаража на пару велосипедов. Небольшая столовая и полностью оборудованная кухня расположены между кроватью и входной дверью, а ванная комната с душем и туалетом расположена в передней части импровизированной гостиной. Из кабины в кузов есть удобный проход.
Не обделён кемпер и современными гаджетами - их можно подключить к большому телевизору. Загрузить еду в кладовку можно и снаружи, не заходя в фургон — для этого Роско предусмотрел специальную дверь. Для хранения продуктов есть холодильник и морозильная камера. Приготовить еду можно на двухконфорочной плите или в микроволновой печи. В автомобиле есть бак для пресной воды ёмкостью 284 литра с многоступенчатой системой фильтрации. Электроэнергия поступает от литиевых батарей и солнечных панелей на крыше.