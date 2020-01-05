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12:00

Из машины скорой помощи сделали дом на колёсах

Американец построил кемпер из внедорожного пикапа Chevrolet

Александр Пономарев
Том Роско превратил бывший вездеход, работавший машиной скорой помощи в американском Йеллоустонском национальном парке, в полноценный дом на колёсах, который может добраться почти в любую точку США.

Внедорожный пикап Chevrolet C4500 работал машиной скорой помощи в национальном парке Йеллоустон, пока не был списан в утиль. Том Роско забрал его себе, чтобы вдохнуть в автомобиль вторую жизнь и смастерить из него дом на колёсах. «Шевроле» оборудован 6,6-литровым дизельным мотором V8 серии Duramax и полноприводной трансмиссией, что вкупе с серьёзными шинами обеспечивают автодому способность добраться даже до серьёзно удалённых мест.

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Всю работу по трансформации скорой помощи в кемпер Роско проделал самостоятельно. Прежде всего он установил в кузов полноразмерную двухспальную кровать, за которой ещё осталось место для небольшого гаража на пару велосипедов. Небольшая столовая и полностью оборудованная кухня расположены между кроватью и входной дверью, а ванная комната с душем и туалетом расположена в передней части импровизированной гостиной. Из кабины в кузов есть удобный проход.

Не обделён кемпер и современными гаджетами - их можно подключить к большому телевизору. Загрузить еду в кладовку можно и снаружи, не заходя в фургон для этого Роско предусмотрел специальную дверь. Для хранения продуктов есть холодильник и морозильная камера. Приготовить еду можно на двухконфорочной плите или в микроволновой печи. В автомобиле есть бак для пресной воды ёмкостью 284 литра с многоступенчатой системой фильтрации. Электроэнергия поступает от литиевых батарей и солнечных панелей на крыше.