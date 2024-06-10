В России хотят перезапустить завод, который раньше выпускал автомобили General Motors

В России хотят перезапустить завод, который раньше выпускал автомобили General MotorsРаботу возобновит предприятие в Шушарах, которое в настоящее время принадлежит компании «Арт-Финанс»
В настоящее время заводом в Шушарах владеет компания «Арт-Финанс», которой также принадлежит бывшие предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и завод Volkswagen в Калужской области, где раньше собирали Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Все перечисленные площадки вошли в состав Группы «АГР» — дочерней компании «Арт-Финанс», зарегистрированной весной 2023 года. Основной петербургский автозавод уже возобновил работу — там выпускают автомобили марки Solaris, прежде известные как Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X.
А вот экс-завод Volkswagen, как и площадка, ранее принадлежавшая General Motors, уже более двух лет находятся в простое и производство там так и не запустили. Будущее последнего на днях прокомментировал председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. «С „Арт-Финанс“ ведутся переговоры о восстановлении производства, — заявил он журналистам. — Были разные варианты, но коллеги намерены развивать именно производство».
Завод General Motors был построен в 2008 году, объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 300 миллионов долларов. В разные годы с конвейера предприятия сходили Chevrolet Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva, а также Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. В 2015 году GM свернул производство в России, а завод законсервировал. Площадка пустовала до конца 2020 года, пока ее не приобрел Hyundai.
В 2023 году Hyundai планировала запустить там производство «широкой линейки моделей», в частности, предполагалось, что туда с калининградского «Автотора» перенесут сборку Tuscon, Palisade и Sportage. Но из-за СВО эти планы так и не были реализованы.