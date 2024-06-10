В России хотят перезапустить завод, который раньше выпускал автомобили General Motors

Завод General Motors был построен в 2008 году, объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 300 миллионов долларов. В разные годы с конвейера предприятия сходили Chevrolet Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva, а также Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. В 2015 году GM свернул производство в России, а завод законсервировал. Площадка пустовала до конца 2020 года, пока ее не приобрел Hyundai.

В 2023 году Hyundai планировала запустить там производство «широкой линейки моделей», в частности, предполагалось, что туда с калининградского «Автотора» перенесут сборку Tuscon, Palisade и Sportage. Но из-за СВО эти планы так и не были реализованы.