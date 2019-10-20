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14:00

Volkswagen решил выпускать более увлекательные автомобили

Руководство VW хочет, чтобы они вызывали много ярких эмоций

Автомобили Volkswagen нельзя назвать захватывающими, в отличие от их родственников по концерну вроде Porsche или Lamborghini. Однако скоро ситуация может измениться.

Дело вовсе не в том, что Volkswagen не имеет доступа к какой-либо серьёзной технологии, которыми позволено пользоваться другим маркам концерна. Безусловно, это вопрос лишь позиционирования. Хотя Golf GTI ещё с 1975 года заслуженно считается основателем целого класса «горячих» хэтчбеков, остальные модели «Фольксвагена» не отличались столь же харизматичным имиджем. В ближайшем будущем, впрочем, всё может измениться. Как рассказал изданию Motor Authority глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог, в модельном ряду немецкой марки непременно должны появиться по-настоящему увлекательные автомобили.

Можно было подумать, что он имеет в виду традиционные «заряженные» модификации GTI и R хэтчбека Golf следующего поколения, который дебютирует совсем скоро, однако президент Volkswagen Group of America намекнул, что было бы здорово выпустить и спортивный кроссовер, которые нынче так популярны во всём мире. Помочь «Фольксвагенам» стать более желанными для автомобильных энтузиастов могут стать современные гибридные и электрические технологии главное, чтобы они не увеличили стоимость будущих моделей настолько, чтобы те перестали быть привлекательными для клиентов марки.