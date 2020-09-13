Бронированный лимузин короля Иордании продают с огромной скидкой

Ford Excursion — одна из самых гигантских серийных легковушек, но для короля Иордании внедорожник удлинили ещё больше, добавив метровую вставку. Известно, что автомобиль бронирован от пола до потолка, а толщина боковых стёкол достигает 80 миллиметров. Созданием защитной капсулы занималось ателье Becker Automotive Design.
Фото: prestigeautocredit.com
Салон лимузина отделан светло-бежевой кожей и деревом; интерьер отлично сохранился, но системы связи и мультимедиа с DVD-проигрывателями смотрятся устаревшими. Вне времени оформление мультиконтурных кресел, а об ушедшей моде напоминает фактура полированных столиков. Все переключатели аналоговые, 15-дюймовые мониторы с невысоким по современным меркам качеством.
Под капотом рамного внедорожника бензиновый 6,8-литровый V10 мощностью 310 лошадиных сил, коробка передач — 4-скоростной «автомат», привод полный. Пробег не превышает 6,5 тысячи километров, так что несмотря на возраст броневик находится в состоянии нового автомобиля.
Цена «королевского» Ford Excursion — 84 тысячи долларов (6,3 миллиона рублей) — невелика по меркам броневиков класса люкс со столь малым пробегом. В США ухоженные внедорожники Excursion без лимузинной вставки и брони с большими пробегами продают за 40 тысяч долларов.
Продавец утверждает, что в 2005 году посольство Иордании заплатило за кастомный броневик 620 тысяч долларов, и с учётом текущих цен на новые защищённые лимузины это похоже на правду.