Бронированный лимузин короля Иордании продают с огромной скидкой

Салон лимузина отделан светло-бежевой кожей и деревом; интерьер отлично сохранился, но системы связи и мультимедиа с DVD-проигрывателями смотрятся устаревшими. Вне времени оформление мультиконтурных кресел, а об ушедшей моде напоминает фактура полированных столиков. Все переключатели аналоговые, 15-дюймовые мониторы с невысоким по современным меркам качеством.

Под капотом рамного внедорожника бензиновый 6,8-литровый V10 мощностью 310 лошадиных сил, коробка передач — 4-скоростной «автомат», привод полный. Пробег не превышает 6,5 тысячи километров, так что несмотря на возраст броневик находится в состоянии нового автомобиля.