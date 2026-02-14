Exeed EX7 первым в мире получит электронно-механические тормоза

Технология EMB, которая дебютирует в новом автомобиле Exeed EX7, откажется от привычной гидравлики: тормозные механизмы будут активироваться напрямую электрическими сигналами. Это не только упрощает конструкцию, но и повышает эффективность замедления. Ожидается, что система заметно сократит тормозной путь, что критически важно для безопасности в экстренных ситуациях.

Кроме того, система EMB будет работать в связке с обновлённым шасси Chery Flying Fish Chassis 3.0. Благодаря этому сочетанию Exeed EX7 получит расширенные интеллектуальные функции, которые сделают управление более предсказуемым и безопасным — как в городском потоке, так и на загородных трассах.

Exeed EX7 предложат с двумя вариантами гибридной силовой установки. Батареи ёмкостью 39,816 кВт·ч и 39,9168 кВт·ч обеспечат запас хода на электротяге 182 км и 203 км соответственно. Для тех, кому нужна максимальная дальнобойность, предусмотрена полностью электрическая версия с аккумулятором 97,682 кВт·ч. В зависимости от комплектации запас хода составит от 682 до 726 км.

Ранее сообщалось, что Ford отзовет кроссоверы Kuga из-за опасности пожара.