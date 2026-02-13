Опасная неисправность найдена в кроссоверах Ford Kuga

«Проблема остается той же: короткое замыкание в высоковольтной батарее может привести к потере питания или, в худшем случае, к возгоранию, если батарея подвергнется тепловому воздействию», — отмечается в публикации немецкого издания Auto, Motor und Sport.

На Германию приходится более 59 тыс. проблемных машин, власти страны зафиксировали семь инцидентов, связанных с дефектом. Потенциально опасные машины были выпущены в 2019-2023 годах.

Владельцам подзаряжаемых гибридных Kuga рекомендуют не заряжать батарею выше 80% и ездить исключительно в стандартном режиме Auto-EV, который автоматически балансирует использование двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Инженеры Ford, по словам представителя компании, работают над окончательным решением «с высокой интенсивностью». Но готового ответа пока нет. Как только появится инструкция по устранению дефекта, владельцев пригласят к дилерам.

Ранее жаркий климат оставил седаны Volvo S60 беззащитными перед злоумышленниками.