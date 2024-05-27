Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 09:39
1 мин.

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы Exeed

Две модели премиум-бренда Chery прошли сертификацию на новом конвейере
На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы Exeed. Телеграм-канал «Автопоток» поделился сертификатами Одобрения типа транспортного средства на Exeed VX и TXL российской сборки. В документе указан сборочный завод в подмосковном Солнечногорске, принадлежащий «Автодому». Задержка с перезапуском конвейера связана с торгом о цене машинокомплектов — по данным инсайдеров, производство оказалось на 50% дороже запланированного.
На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы Exeed
© Exeed
Сергей Ильин

Телеграм-канал «Русский автомобиль» пишет, что до конца года на бывшем заводе Mercedes-Benz соберут не более 2000 кроссоверов Exeed. Всё дело в том, что китайские автомобили российской сборки оказались дороже импортированных. Теперь «Автодом» пытается снизить затраты и увеличить глубину локализации, но боссы Chery пока не готовы к компромиссу.

Читайте на тему:
Exeed: чего ждать?
Обновленный Exeed VX
Exeed TXL: мощнее и богаче

По неофициальным данным, пока в Подмосковье выпустили около 130 Exeed VX, но в продаже такие машины ещё не появились. На углублённую локализацию китайский партнёр не соглашается: не удаётся даже получить одобрение на использование российских технических жидкостей, а о сборке по полному циклу со сваркой и окраской кузовов нет и речи.

На этой неделе на той же площадке обнаружили партию кроссоверов LiXiang L9. На территории завода около 50 премиальных гибридов, но далеко идущие выводы пока делать рано.

Источник:«Автопоток» через Telegram
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Exeed
#Россия