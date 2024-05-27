На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы Exeed

По неофициальным данным, пока в Подмосковье выпустили около 130 Exeed VX, но в продаже такие машины ещё не появились. На углублённую локализацию китайский партнёр не соглашается: не удаётся даже получить одобрение на использование российских технических жидкостей, а о сборке по полному циклу со сваркой и окраской кузовов нет и речи.