На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы Exeed

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье пропишутся кроссоверы ExeedДве модели премиум-бренда Chery прошли сертификацию на новом конвейере
Телеграм-канал «Русский автомобиль» пишет, что до конца года на бывшем заводе Mercedes-Benz соберут не более 2000 кроссоверов Exeed. Всё дело в том, что китайские автомобили российской сборки оказались дороже импортированных. Теперь «Автодом» пытается снизить затраты и увеличить глубину локализации, но боссы Chery пока не готовы к компромиссу.
По неофициальным данным, пока в Подмосковье выпустили около 130 Exeed VX, но в продаже такие машины ещё не появились. На углублённую локализацию китайский партнёр не соглашается: не удаётся даже получить одобрение на использование российских технических жидкостей, а о сборке по полному циклу со сваркой и окраской кузовов нет и речи.
На этой неделе на той же площадке обнаружили партию кроссоверов LiXiang L9. На территории завода около 50 премиальных гибридов, но далеко идущие выводы пока делать рано.