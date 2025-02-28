Exeed LX стал доступнее

Версия Business у Exeed LX появилась летом прошлого года. С ней на кроссовер вернулся знакомый по дореформенной модели полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил и вариатор, тогда как все остальные LX идут со 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и семиступенчатым «роботом» Getrag.