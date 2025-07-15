Exeed готовит новый кроссовер: первые изображения

Судя по изображениям, новинка получи обтекаемый кузов и совершенно иную оптику каплевидной формы. Фары раздельные, в каждой — по три светодиодных «штриха» с пунктирным рисунком. Между ними расположен логотип Exeed.

Лого продублировано на пятой двери, между фонарями, оформленными в том же стиле. Над задним стеклом виден спойлер, а крышу венчает антенна-«плавник».