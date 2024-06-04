Первые кроссоверы Exeed российской сборки поступили в автосалоны

Официально о сборке Exeed на подмосковном заводе, который после ухода Mercedes-Benz из России перешел к «Автодому», по понятным причинам до сих пор не сообщалось. При этом в конце мая представитель «Автодома» подтвердил, что «планируется запуск одного бренда», дальнейшие же действия «будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта». В перспективе «Автодом» намерен собирать автомобили под собственной маркой и вывести на российский рынок восемь моделей.