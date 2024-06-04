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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 17:35
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Первые кроссоверы Exeed российской сборки поступили в автосалоны

Партию Exeed VX собрали на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье
Первые собранные в России Exeed VX поступили к дилерам. Эту информацию «Российской газете» подтвердили в одном из салонов «Авилон». Автомобили были произведены на мощностях бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, и в ближайшее время они станут доступны для покупки. Ранее на Exeed VX было выдано Одобрение типа транспортного средства, местом производства в котором была указана именно эта площадка. Аналогичный сертификат получила и модель Exeed TXL.
Первые кроссоверы Exeed российской сборки поступили в автосалоны
© Exeed
Лиза Будрина

Официально о сборке Exeed на подмосковном заводе, который после ухода Mercedes-Benz из России перешел к «Автодому», по понятным причинам до сих пор не сообщалось. При этом в конце мая представитель «Автодома» подтвердил, что «планируется запуск одного бренда», дальнейшие же действия «будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта». В перспективе «Автодом» намерен собирать автомобили под собственной маркой и вывести на российский рынок восемь моделей.

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Под контролем Mercedes-Benz завод в Есипово проработал с 2019 по 2022 год — его строительство и запуск обошлись компании в 19 миллиардов рублей, включая затраты на обучение сотрудников. Но после начала СВО Mercedes-Benz избавилась от всех российских активов, включая производственные мощности, рассчитанные на выпуск 25−30 тысяч автомобилей в год.

В тестовом режиме подмосковная площадка возобновила работу в начале 2024 года. Территория завода используется в том числе и как склад — ранее напротив одного из цехов заметили по меньшей мере полсотни машин марки Li Auto.