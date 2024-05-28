Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 13:07
1 мин.

Подсчитана стоимость владения Exeed TXL

Один километр владельцу премиального кроссовера обходится почти в 35 рублей
Содержание Exeed TXL обойдется в 2,6 миллиона рублей за пять лет. К такому выводу пришли аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ), рассчитав стоимость при владении автомобилем в Москве и среднегодовом пробеге в 15 тысяч километров. В своем исследовании они учли стоимость полисов ОСАГО и каско, замену шин, цену топлива и налоги. Каждый километр пути, по их подсчетам, обойдется в 34 рубля 47 копеек.
Exeed TXL
Exeed TXL
© Exeed
Мария Руцкая

В месяц москвич-владелец Exeed TXL тратит на его содержание в среднем 43,1 тысячи рублей, подчитали в НАПИ. За год сумма вырастет до 517,1 тысячи рублей, а за пять лет набежит 2,59 миллиона.

Рекомендованная стоимость среднеразмерного кроссовера сейчас стартует с 4 260 000 миллиона рублей без учета различных выгод. Скидки, в то числе по трейд-ину, снизят цену до минимальных 3 490 000 рублей. За такую стоимость предлагают TXL в исполнении Flagship с 1,6-литровым мотором. Цена Sport Edition с двухлитровой «турбочетверкой» — 4 680 000 рублей или 3 690 000 со скидками.

Читайте на тему:
В России начались продажи обновленного Exeed LX: цены и комплектации
Посчитана стоимость владения Lada Granta в течение пяти лет
У кроссовера Exeed TXL появились две новые недорогие версии

Российский TXL недавно обновился: модели слегка освежили внешность и практически полностью поменяли салон, добавив спаренные дисплеи и беспроводную зарядку. Мотор 1.6 стал мощнее и теперь выдает 194 силы, а «старшему» 2.0 Turbo GDI отныне положен новый автомат.

По неофициальным данным, производство Exeed наладят в России. Инсайдеры сообщили о сертификации Exeed VX и TXL российской сборки, которые, судя по документам, хотят собирать на экс-заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.

Источник:Газета.Ru
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Кроссоверы
#Exeed
#TXL