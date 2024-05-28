Подсчитана стоимость владения Exeed TXL

В месяц москвич-владелец Exeed TXL тратит на его содержание в среднем 43,1 тысячи рублей, подчитали в НАПИ. За год сумма вырастет до 517,1 тысячи рублей, а за пять лет набежит 2,59 миллиона.

Рекомендованная стоимость среднеразмерного кроссовера сейчас стартует с 4 260 000 миллиона рублей без учета различных выгод. Скидки, в то числе по трейд-ину, снизят цену до минимальных 3 490 000 рублей. За такую стоимость предлагают TXL в исполнении Flagship с 1,6-литровым мотором. Цена Sport Edition с двухлитровой «турбочетверкой» — 4 680 000 рублей или 3 690 000 со скидками.