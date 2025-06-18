Новая марка Exlantix запускает мобильное приложение в России

В нем объединены удаленный доступ к функциям автомобиля, клиентский сервис и карта зарядных станций

В России заработало мобильное приложение для автомобилей Exlantix. Марка Exlantix вышла на российский рынок в начале лета с двумя гибридными моделями — кроссовером ET и седаном ES. Оба гибрида уже доступны для заказа, а теперь для них запущено и мобильное приложение: в нем объединены новости бренда, удаленный доступ к разным функциям, карта с зарядными станциями и клиентский сервис. Приложение Exlantix можно скачать в App Store, Google Play и AppGallery.