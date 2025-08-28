Новости
Опубликовано 28 августа 2025, 14:25
1 мин.

Exeed пообещал россиянам флагманский кроссовер Exlantix E02

5,2-метровый гибрид дебютирует в 2026 году
Exeed привезет в Россию флагманский кроссовер Exlantix E02. В июне на российский рынок наконец вышла аффилированная с премиум-брендом Exeed марка Exlantix, которую анонсировали полтора года назад. На старте в линейку вошли две модели — гибридные седан ES и кроссовер ET. В следующем году к ним присоединится кроссовер под индексом E02 с 5,2-метровым кузовом, трехмоторной силовой установкой и вмонтированным в потолок экраном для задних пассажиров.
Exlantix E02
© Exeed
Мария Руцкая

В длину Exlantix E02, сильно напоминающий еще не вышедший на рынок Китая Chery Fulwin T11, достигает 5171 миллиметра. Ширина равна 1986 миллиметрам, а высота — 1801 миллиметру при 3100-миллиметровой колесной базе. Для сравнения, у Exlantix ET, доступного сейчас, габариты равны 4980x1975x1698, а между осями ровно три метра.

E02 оборудуют последовательно-гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным ДВС и двумя электродвигателями. Обещаны «выдающиеся динамические характеристики», но детали пока не раскрываются.

Chery Fulwin T11

© Chery

Внешность вдохновлена симметрией архитектуры пекинского Запретного города. У кроссовера «премиальная» двухцветная окраска кузова, многоспицевые колесные диски и хромированный декор. Ручки дверей традиционные, в отличие от ET и ES.

В салоне — огромный центральный экран диагональю 30 дюймов с разрешением 6K. Для задних пассажиров предусмотрен еще один монитор на 17,3 дюйма; опционально доступен проекционный дисплей (HUD).

Также заявлены 11 подушек безопасности, аудиосистема с 23 динамиками, холодильник и голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

Другие подробности о новинке Exeed обещает раскрыть позднее. Стоимость неизвестна, но можно ожидать, что она превзойдет цену «младшего» ET, которая на сегодняшний день составляет 6 600 000 рублей.

Источник:Пресс-служба Exeed
Автор:Мария Руцкая
