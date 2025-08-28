Exeed пообещал россиянам флагманский кроссовер Exlantix E02

В длину Exlantix E02, сильно напоминающий еще не вышедший на рынок Китая Chery Fulwin T11, достигает 5171 миллиметра. Ширина равна 1986 миллиметрам, а высота — 1801 миллиметру при 3100-миллиметровой колесной базе. Для сравнения, у Exlantix ET, доступного сейчас, габариты равны 4980x1975x1698, а между осями ровно три метра.

E02 оборудуют последовательно-гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным ДВС и двумя электродвигателями. Обещаны «выдающиеся динамические характеристики», но детали пока не раскрываются.