Exeed пообещал россиянам флагманский кроссовер Exlantix E02

Exeed пообещал россиянам флагманский кроссовер Exlantix E025,2-метровый гибрид дебютирует в 2026 году
В длину Exlantix E02, сильно напоминающий еще не вышедший на рынок Китая Chery Fulwin T11, достигает 5171 миллиметра. Ширина равна 1986 миллиметрам, а высота — 1801 миллиметру при 3100-миллиметровой колесной базе. Для сравнения, у Exlantix ET, доступного сейчас, габариты равны 4980x1975x1698, а между осями ровно три метра.
E02 оборудуют последовательно-гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным ДВС и двумя электродвигателями. Обещаны «выдающиеся динамические характеристики», но детали пока не раскрываются.
Внешность вдохновлена симметрией архитектуры пекинского Запретного города. У кроссовера «премиальная» двухцветная окраска кузова, многоспицевые колесные диски и хромированный декор. Ручки дверей традиционные, в отличие от ET и ES.
В салоне — огромный центральный экран диагональю 30 дюймов с разрешением 6K. Для задних пассажиров предусмотрен еще один монитор на 17,3 дюйма; опционально доступен проекционный дисплей (HUD).
Также заявлены 11 подушек безопасности, аудиосистема с 23 динамиками, холодильник и голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.
Другие подробности о новинке Exeed обещает раскрыть позднее. Стоимость неизвестна, но можно ожидать, что она превзойдет цену «младшего» ET, которая на сегодняшний день составляет 6 600 000 рублей.