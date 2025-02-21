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Опубликовано 21 февраля 2025, 17:03
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Exlantix показал салон кроссовера ET для России

В отделке использованы мягкий пластик, алькантара и кожа Nappa
Exlantix рассекретил интерьер кроссовера ET, который приедет в Россию. Суббренд Exeed не первый год готовится к выходу на российский рынок. Продажи должны стартовать уже скоро — во II квартале нынешнего года, а пока пресс-служба Exlantix продолжает раскрывать подробности о будущих новинках. На этот раз она показала интерьер полноразмерного кроссовера ET, который доберется до России в гибридной версии.
Exlantix ET
Exlantix ET
© Exlantix
Мария Руцкая

Сиденья Exlantix ET оборудованы функциями подогрева, вентиляции и массажа. Переднее пассажирское оснащено оттоманкой, регулируется электроникой в 16 направлениях и может запоминать положение. Максимальный угол наклона спинок передних кресел — 120 градусов. Также спереди есть два отсека для беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Exlantix ET

© Exlantix

О задних пассажирах тоже не забыли: пространство для ног составляет 1040 миллиметров. Регулировка здесь четырехпозиционная, а спинки отклоняются на угол до 39 градусов. Можно убрать их в ровный пол, чтобы увеличить объем багажника.

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Заявлены русифицированная мультимедийная система на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и голосовое управления разными функциями, включая трехзонным климат-контролем с функциями ионизации и ароматизации. За уют отвечает подсветка с 256 цветами, за звук — аудиосистема с 23 динамиками и сабвуфером. В отделке использованы мягкий пластик, алькантара и натуральная кожа «наппа».

Кроссовер ET в экспортном варианте уже встал на конвейер в Китае. Он довольно заметно отличается от модели для домашнего рынка дизайном передка, который в самом Exeed сравнили с подбородком Таноса из Marvel. Помимо ET, россиянам предложат седан ES.

Источник:Exlantix
Автор:Мария Руцкая
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