Exlantix показал салон кроссовера ET для России

Exlantix показал салон кроссовера ET для РоссииВ отделке использованы мягкий пластик, алькантара и кожа Nappa
Сиденья Exlantix ET оборудованы функциями подогрева, вентиляции и массажа. Переднее пассажирское оснащено оттоманкой, регулируется электроникой в 16 направлениях и может запоминать положение. Максимальный угол наклона спинок передних кресел — 120 градусов. Также спереди есть два отсека для беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.
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О задних пассажирах тоже не забыли: пространство для ног составляет 1040 миллиметров. Регулировка здесь четырехпозиционная, а спинки отклоняются на угол до 39 градусов. Можно убрать их в ровный пол, чтобы увеличить объем багажника.
Заявлены русифицированная мультимедийная система на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и голосовое управления разными функциями, включая трехзонным климат-контролем с функциями ионизации и ароматизации. За уют отвечает подсветка с 256 цветами, за звук — аудиосистема с 23 динамиками и сабвуфером. В отделке использованы мягкий пластик, алькантара и натуральная кожа «наппа».
Кроссовер ET в экспортном варианте уже встал на конвейер в Китае. Он довольно заметно отличается от модели для домашнего рынка дизайном передка, который в самом Exeed сравнили с подбородком Таноса из Marvel. Помимо ET, россиянам предложат седан ES.