Exlantix ET7 получит инновационные тормоза «по проводам»
Кроссовер Exlantix ET7 получит полностью электронную тормозную систему. Разработанная Chery за три года технология EMB (Electro-Mechanical Braking) не использует гидравлику или пневматику, управляясь исключительно «по проводам». Об этом сообщает портал CarNewsChina.
© Сертификационное фото Exeed Exlantix ET7
Производитель обещает сверхбыстрый отклик и высокую точность, однако надёжность инновации на массовом автомобиле ещё предстоит проверить. Появление модели в Китае ожидается в ближайшем квартале, а в России её будут продавать как рестайлинговую версию.
Exlantix ET7 будет доступен в виде электромобиля (с запасом хода до 726 км) или гибрида. Электромодификации предложат мощность 313 или 480 л.с., а гибридные версии получат турбомотор 1.5 и батарею ёмкостью около 40 кВт·ч.
