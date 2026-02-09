Exlantix ET7 получит инновационные тормоза «по проводам»

Производитель обещает сверхбыстрый отклик и высокую точность, однако надёжность инновации на массовом автомобиле ещё предстоит проверить. Появление модели в Китае ожидается в ближайшем квартале, а в России её будут продавать как рестайлинговую версию.

Exlantix ET7 будет доступен в виде электромобиля (с запасом хода до 726 км) или гибрида. Электромодификации предложат мощность 313 или 480 л.с., а гибридные версии получат турбомотор 1.5 и батарею ёмкостью около 40 кВт·ч.

