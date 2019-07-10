Электрическое купе Bentley рассказало о будущем дальних путешествий

Система фильтрации постоянно мониторит уровень вредных примесей и может при необходимости распылять уникальный аромат, созданный в сотрудничестве с парфюмерным домом 12.29.

Концептуальное купе базируется на новой электрической платформе, представляющей собой «тележку» из облегченного алюминия и углепластика. Длина EXP 100 GT составляет 5,8 метра, а ширина — 2,4 метра. Огромные двухметровые двери распахиваются в сторону и вверх для облегчения посадки. Силовая установка шоу-кара состоит из четырех электромоторов, которые разгоняют машину до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час, а запас хода — 700 километров. Зарядка батарей возложена на визуального помощника Bentley Personal Assistant и занимает всего 15 минут (до 80 процентов).