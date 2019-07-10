Электрическое купе Bentley рассказало о будущем дальних путешествий

Дизайн Bentley EXP 100 GT основан на существенной переработке нынешнего фирменного стиля, но с сохранением аутентичности. Характерная сетчатая решетка радиатора дополнена светодиодными «бегущими огнями», купол пассажирского отсека полностью остеклен. Сохранились даже круглые фары, но они сдвинулись чуть ближе друг другу. Автомобиль представляется как гранд-турер недалеко будущего, а точнее — 2035 года.
Специально для EXP 100 GT разработан новый оттенок кузова Compass. Его основа — экологически чистый пигмент Colourstream из рисовой шелухи, отражающий «восхитительный спектр красок осени». Для отделки салона шоу-кара используются уникальные натуральные материалы: 5000-летний тополь с вкраплениями меди, похожая на натуральную кожу органическая ткань, созданная из побочных продуктов винного производства, кварцевый камень Камбрия, а также шерсть, стекло и кожа.
Внешнее освещение, по словам производителя, придает облику концепта больше драматизма. Когда владелец подходит к автомобилю, тот «буквально оживает»: световая анимация начинается с матричной решетки радиатора, эмблемы Flying B и «хребта», проходящего по центру кузова, а заканчивается на кабине. Подковообразная секция в задней части кузова представляет собой 3D OLED-дисплей, на котором также отображаются различные световые эффекты.
Свет является элементом дизайна Bentley EXP 100 GT. Например, полностью стеклянная крыша с помощью множество призм собирает естественный свет и направляет его в салон с помощью волоконно-оптических трубок. В Bentley считают, что такой «умный» свет снимает сонливость, уменьшает укачивание, повышает уровень серотонина, поднимает настроение и подпитывает энергией. Наконец, фоновая подсветка используется для «имитации специфической внешней среды».
Виртуальный помощник Bentley Personal Assistant не только предугадывает желание пассажиров и следит за их физиологическим состоянием, но также способен трансформировать впечатления от вождения в соответствии с окружающей обстановкой. В режиме «Имитации» ИИ-ассистент собирает внешнюю информацию — звуки, запахи и интенсивность освещения, — чтобы потом создать внутри салона ощущение поездки с открытым верхом. А в режиме «Кокона» обеспечивает максимальную приватность, затемняя стекла и включая очистку поступающего воздуха.
Система фильтрации постоянно мониторит уровень вредных примесей и может при необходимости распылять уникальный аромат, созданный в сотрудничестве с парфюмерным домом 12.29.
Концептуальное купе базируется на новой электрической платформе, представляющей собой «тележку» из облегченного алюминия и углепластика. Длина EXP 100 GT составляет 5,8 метра, а ширина — 2,4 метра. Огромные двухметровые двери распахиваются в сторону и вверх для облегчения посадки. Силовая установка шоу-кара состоит из четырех электромоторов, которые разгоняют машину до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час, а запас хода — 700 километров. Зарядка батарей возложена на визуального помощника Bentley Personal Assistant и занимает всего 15 минут (до 80 процентов).
О запуске EXP 100 GT в серию речь, конечно, же не идёт. Тем не менее некоторые элементы дизайна, а также общую стилистику шоу-кара могут адаптировать к будущем моделям Bentley. В частности, таким может быть электрокар на платформе Porsche Taycan.