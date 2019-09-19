Россияне отказываются от машин из-за дорогого топлива

О дороговизне топлива рассказали 47 процентов респондентов. Еще 16 процентов вспомнили о страховых расходах и транспортном налоге, а 15 процентов признались, что испытывают финансовые трудности и отказ от езды на машине – это попытка сэкономить. Еще для 14 процентов опрошенных важной причиной стали пробки, восемь процентов реже водят автомобиль из-за заботы об окружающей среде, а еще семь процентов жалуются на состояние дорог.
Днем ранее компания «Газпромнефть» объявила о том, что водители могут заправляться на АЗС сети в рассрочку. Пока эта акция распространяется только на такси сервиса Gett, однако до конца года покупать топливо в долг смогут все водители.
По данным Росстата, по состоянию на 9 сентября средняя стоимость литра бензина в стране составляла 44,6 рубля. АИ-92 стоил 42,23 рубля, АИ-95 – 45,66 рубля, АИ-98 – 51,47, а литр дизельного топлива обходился автомобилистам в 46,15 рубля. Если говорить о Москве, то на столичных заправках АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 – от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 – от 48,60 до 54,83 рубля за литр.