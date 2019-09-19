Россияне отказываются от машин из-за дорогого топлива

О дороговизне топлива рассказали 47 процентов респондентов. Еще 16 процентов вспомнили о страховых расходах и транспортном налоге, а 15 процентов признались, что испытывают финансовые трудности и отказ от езды на машине – это попытка сэкономить. Еще для 14 процентов опрошенных важной причиной стали пробки, восемь процентов реже водят автомобиль из-за заботы об окружающей среде, а еще семь процентов жалуются на состояние дорог.

Днем ранее компания «Газпромнефть» объявила о том, что водители могут заправляться на АЗС сети в рассрочку. Пока эта акция распространяется только на такси сервиса Gett, однако до конца года покупать топливо в долг смогут все водители.