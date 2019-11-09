Электронные ассистенты вызывают проблемы с ремонтом

Учитывая высочайшую сложность электронных систем, которые обеспечивают современным автомобилям, например, удержание полосы движения, автоматическое торможение и обнаружение слепых зон, многие производители уверяют, что только оригинальные запчасти и ремонт силами авторизованных сервис-центров могут обеспечить безопасность. В США это вызвало шквал критики от независимых ремонтных мастерских и производителей запчастей, которые в настоящее время доминируют на вторичном рынке. Эти небольшие компании утверждают, что могут выпускать детали и выполнять необходимые работы в несколько раз дешевле, но автопроизводители намеренно создают им проблемы. К примеру, Subaru сообщает своим американским клиентам, что любые проблемы, вызванные вмешательством в систему EyeSight, не покрываются гарантией. Nissan, Infiniti и Volvo обещают проблемы с гарантийным ремонтом, если обнаружат, что неавторизованные сервисы выполняли любые работы, связанные с электронными ассистентами вождения.
General Motors и Honda утверждают, что оригинальные детали и ремонт у официальных дилеров важны для обеспечения безопасности, но отказать в гарантии не угрожают. Независимые ремонтные мастерские и производители запчастей попросили Федеральную торговую комиссию США и власти штатов вмешаться и повлиять на автопроизводителей, чтобы те перестали ущемлять их права и заодно поделились лицензиями на программное обеспечение для диагностики и ремонта систем безопасности, к которым сегодня есть доступ только у официальных дилеров. Представители автомобильной индустрии, однако, утверждают, что уровень сложности новых систем безопасности вводит новые правила игры для вторичного рынка: они считают, что у небольших сервисов нет ни квалификации, ни опыта для выполнения качественной замены камер, радаров и ультразвуковых датчиков, встроенных в бамперы, крылья, зеркала и ветровые стёкла современных автомобилей.