Электронные ассистенты вызывают проблемы с ремонтом

General Motors и Honda утверждают, что оригинальные детали и ремонт у официальных дилеров важны для обеспечения безопасности, но отказать в гарантии не угрожают. Независимые ремонтные мастерские и производители запчастей попросили Федеральную торговую комиссию США и власти штатов вмешаться и повлиять на автопроизводителей, чтобы те перестали ущемлять их права и заодно поделились лицензиями на программное обеспечение для диагностики и ремонта систем безопасности, к которым сегодня есть доступ только у официальных дилеров. Представители автомобильной индустрии, однако, утверждают, что уровень сложности новых систем безопасности вводит новые правила игры для вторичного рынка: они считают, что у небольших сервисов нет ни квалификации, ни опыта для выполнения качественной замены камер, радаров и ультразвуковых датчиков, встроенных в бамперы, крылья, зеркала и ветровые стёкла современных автомобилей.