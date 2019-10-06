Для лимузинов придумали новые стандарты безопасности

6 октября 2018 года неподалёку от города Шохари штата Нью-Йорк разбился лимузин на базе внедорожника Ford Excursion. В результате аварии погиб водитель автомобиля, 17 его пассажиров и два пешехода на парковке у магазина, в который он врезался. Причиной индицента стали отказавшие тормоза лимузина, который два года не проходил техосмотр, а его водитель не имел допуска для коммерческих перевозок людей. Более того, лимузин был рассчитан на десять мест, а фактически их было 18. Владелец автомобиля в итоге был арестован по обвинению в преступной халатности, повлекшей за собой непредумышленное убийство второй степени.