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18:00

Для лимузинов придумали новые стандарты безопасности

Американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) взялся за лимузины

Ровно год назад в штате Нью-Йорк лимузин на базе Ford Excursion попал в аварию, в результате которой погибло 20 человек. Громкое ДТП послужило поводом для разработки новых рекомендаций по безопасности перевозок.

6 октября 2018 года неподалёку от города Шохари штата Нью-Йорк разбился лимузин на базе внедорожника Ford Excursion. В результате аварии погиб водитель автомобиля, 17 его пассажиров и два пешехода на парковке у магазина, в который он врезался. Причиной индицента стали отказавшие тормоза лимузина, который два года не проходил техосмотр, а его водитель не имел допуска для коммерческих перевозок людей. Более того, лимузин был рассчитан на десять мест, а фактически их было 18. Владелец автомобиля в итоге был арестован по обвинению в преступной халатности, повлекшей за собой непредумышленное убийство второй степени.

Национальный совет по безопасности на транспорте завершил расследование и выпустил новые рекомендации, как сделать перевозки людей на лимузинах менее опасными. Основной причиной гибели пассажиров стали оторвавшиеся от креплений нештатные сиденья вдоль бортов. Оригинальные сиденья Ford остались на месте, но никто из людей не был пристёгнут. NTSB требует отменить исключение использования ремней безопасности для лимузинов и обязать производителей удлинённых автомобилей испытывать креплений кресел на прочность аналогично заводским краш-тестам. Кроме того, подвеска и тормоза должны быть рассчитаны на увеличенные габариты и массу автомобиля.