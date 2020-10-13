Самый дорогой в мире Nissan Skyline ушел с молотка за 24 миллиона рублей

Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür является одной из последних модификаций кузова R34. Свое название спорткар получил в честь немецкой гоночной трассы Нюрбургринг. Всего в 2002 году с конвейера сошло 285 лимитированных автомобилей. Этот «Скайлайн» является 63-м спорткаром серии.

GT-R M-Spec Nür окрашен в темно-серый цвет Millenium Jade. От других «Скайлайнов» модель отличается модифицированным двигателем, который благодаря увеличенным турбинам может выдавать 334 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает механическая коробка передач. До «сотни» спорткар разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость - 282 километра в час. Судя по одометру, пробег автомобиля составляет 6817 километров.

Другими отличительными особенностями данной модификации является отделанная золотом крышка головки блока цилиндров, а также позолоченная табличка с VIN-номером. Интерьер лимитированного издания отличается цветной прострочкой сидений и размеченным до 300 километров в час спидометром.