Самый дорогой в мире Nissan Skyline ушел с молотка за 24 миллиона рублей

Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür является одной из последних модификаций кузова R34. Свое название спорткар получил в честь немецкой гоночной трассы Нюрбургринг. Всего в 2002 году с конвейера сошло 285 лимитированных автомобилей. Этот «Скайлайн» является 63-м спорткаром серии.
GT-R M-Spec Nür окрашен в темно-серый цвет Millenium Jade. От других «Скайлайнов» модель отличается модифицированным двигателем, который благодаря увеличенным турбинам может выдавать 334 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает механическая коробка передач. До «сотни» спорткар разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость - 282 километра в час. Судя по одометру, пробег автомобиля составляет 6817 километров.
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Другими отличительными особенностями данной модификации является отделанная золотом крышка головки блока цилиндров, а также позолоченная табличка с VIN-номером. Интерьер лимитированного издания отличается цветной прострочкой сидений и размеченным до 300 километров в час спидометром.
В ходе торгов стоимость эксклюзивного Nissan Skyline составила 313 400 долларов (примерно 24 миллиона рублей по текущему курсу), сделав автомобиль самым дорогим в истории модели. Предыдущий рекорд стоимости «Скайлайна» установили в 2018 году. Тогда спорткар ушел с молотка за 300 000 долларов (примерно за 23 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце мая в США выставили на продажу Nissan Skyline GT-R поколения R33 в кузове универсал. Приобрести уникальный автомобиль, построенный в единственном экземпляре в 1996 году, можно было за 85 000 долларов (примерно 6.5 миллионов рублей по текущему курсу).