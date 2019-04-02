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18:21

Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Вседорожник проедет на электротяге 40 километров

Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения. Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
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На европейском рынке новинка будет доступна в двух модификациях Explorer ST-Line и Platinum. Обе комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входит трехлитровый бензиновый мотор объемом три литра мощностью 350 лошадиных сил, 100-сильный электродвигатель, литий-ионная батарея емкостью 13,1 киловатт-часа, система рекуперации энергии и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Суммарная отдача силовой установки составляет 450 сил и 840 Нм крутящего момента.

Средний расход топлива гибридного Explorer составляет 3,4 литра на сто километров пробега, а уровень выбросов вредных веществ 78 граммов на километр. Батареи силовой установки можно зарядить от обычной домашней розетки, однако сколько времени для этого потребуется, не уточняется.

Вседорожник получил 12,3-дюймовую электронную приборную панель с режимом «цифрового детокса», в котором на экране отображается только необходимый минимум информации, системы кругового видеообзора, распознавания дорожных знаков, предотвращения фронтальных столкновений и распознавания пешеходов, удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль с функцией автоматической полной остановке и старта, ассистент Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий.

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Также автомобиль комплектуется мультимедийным комплексом SYNC 3 с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистемой B&O с 14 динамиками, точкой доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств и возможностью управления некоторыми функциями машины через мобильное приложение (например, открытием замков или запуском мотора).

Внешне вариант Platinum можно отличить по глянцевым элементам экстерьера – решетке радиатора и рейлингам, а также по деревянным вставкам в салоне. Версия ST-Line имеет матовую отделку этих же деталей, красную прострочку кресел, «срезанный» в нижней части руль и салон «под карбон».

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Европейский продажи вседорожника начнутся в этом году (точные сроки пока не называются). Из России марка ушла – в нашей стране останутся продажи только коммерческого транспорта.

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