Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Средний расход топлива гибридного Explorer составляет 3,4 литра на сто километров пробега, а уровень выбросов вредных веществ – 78 граммов на километр. Батареи силовой установки можно зарядить от обычной домашней розетки, однако сколько времени для этого потребуется, не уточняется.