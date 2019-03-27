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14:48

Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом

Компания закроет предприятия во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге

Производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске и Набережных Челнах будет остановлено в конце июня этого года. Эти предприятия, а также завод двигателей в Елабуге, решено закрыть. Американская марка фактически уходит с российского рынка и будет выпускать у нас только фургон Transit.
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В своем официальном сообщении Ford подчеркивает, что решение о реструктуризации связано с формированием более конкурентоспособной бизнес-модели. Партнер «Форда» фирма Sollers получит 51-процентную долю в совместном предприятии и будет контролировать производство коммерческого транспорта Ford в России.

Ранее информацию о закрытии заводов Ford в России подтвердил вице-премьер Дмитрий Козак. Он сообщил, что «Соллерс» готовится к подписанию специнвестконтракта по производству Ford Transit и продлению локализации сборки фургона.

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Легковые модели Ford пока выпускают на двух заводах. Во Всеволожске налажена сборка Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — EcoSport и Fiesta. В прошлом году в России продали 53 234 автомобиля марки, рост по сравнению с 2017 годом составил около шести процентов.

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