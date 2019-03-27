Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом

В своем официальном сообщении Ford подчеркивает, что решение о реструктуризации связано с формированием более конкурентоспособной бизнес-модели. Партнер «Форда» фирма Sollers получит 51-процентную долю в совместном предприятии и будет контролировать производство коммерческого транспорта Ford в России.

Ранее информацию о закрытии заводов Ford в России подтвердил вице-премьер Дмитрий Козак. Он сообщил, что «Соллерс» готовится к подписанию специнвестконтракта по производству Ford Transit и продлению локализации сборки фургона.