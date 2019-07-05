Электромоторы станут легче и эффективнее

Исследовательский проект DEmiL предусматривает разработку электромотора c интегрированным облегченным корпусом и непосредственным охлаждением статора и ротора. «Электромотор состоит из вращающегося ротора и неподвижного статора, — поясняет сотрудник Института химической технологии Роберт Мартен — Через медную обмотку статора проходит электричество, и именно здесь возникает большее количество потерь. Наша цель — полностью избавиться от них».

Чтобы не допустить перегрева, обычные электромоторы заключены в металлический корпус, связанный с муфтой охлаждения, заполненной холодной водой. Исследователи ICT предлагают действовать по-другому: они заменили круглые провода на плоские, что позволило создать охлаждающие каналы внутри самого статора, а также повысить теплоэффективность. Рассеивание тепла в том месте, где оно образуется, позволило отказаться от металлического корпуса — его заменили на корпус из термореактивного пластика, армированного волокном. Эффективность такого мотора составила около 98 процентов.